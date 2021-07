Paul Buchegger wechselt von Italien in die Türkei

Der 2,07 m große Diagonalangreifer, zuletzt bei Modena unter Vertrag, hatte in den vergangenen zwei Jahren mit drei Operationen großes Verletzungspech und will nun in der türkischen Hauptstadt wieder durchstarten. „Ich habe schon Ende der Saison unterschrieben. Da bei Modena früh klar war, dass sie andere holen werden, war für mich schnell klar, dass ich dort nicht bleiben werde. Ich will nach all diesen Verletzungen und beinahe drei Jahren mit nur wenigen Einsätzen unbedingt wieder spielen. Wichtig ist, dass ich nun einen Verein habe, bei dem ich in der Grundsechs stehen und auch eine Führungsrolle haben werde“, erklärte Buchegger.