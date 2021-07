So werden in Kärnten die 3G-Regeln kontrolliert

Lokalaugenschein in Klagenfurter Innenstadt

Halten sich wirklich alle Lokalbesitzer an die Vorgaben der Regierung, oder gibt es auch schwarze Schafe, die ihre Kunden einfach durchwinken? Eine Umfrage und ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigen, dass sowohl Gäste als auch Gastronomen die Regeln zum Großteil ernst nehmen. Viele halten die Vorgaben der Regierung für sinnvoll. „In Klagenfurt habe ich durchwegs positive Erfahrungen gemacht. Es wird streng nach dem 3G-Nachweis gefragt. Sicher wird es schwarze Schafe geben. In der Innenstadt habe ich allerdings nur positive Erfahrungen gemacht“, sagt etwa Claudia Gronald aus Ebenthal.