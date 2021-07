Scharfe Kritik an britischer Öffnungsstrategie

Wenig Freude mit den bevorstehenden weitgehenden Lockerungen in England äußerten britische Ärzte am Dienstag. Das nahezu vollständige Aus der Corona-Regeln bringe „potenziell verheerende Folgen“ mit sich, so die Einschätzung. Der Chef der Ärztevereinigung BMA, Chaand Nagpaul, nannte das Vorhaben am Dienstag „unverantwortlich und - ehrlich gesagt - gefährlich“.