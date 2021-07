„Gangnam Style“ jetzt potenzielle Gefahr in Seoul

Vom Mega-Hit „Gangnam Style“ des südkoreanischen Rappers Psy gehen Corona-Gefahren aus - so sehen es jedenfalls Behörden in dem asiatischen Land. Neue Regeln zum Infektionsschutz in der Hauptstadt Seoul verbietet es den Fitnessstudios, beim Gruppentraining Musik mit einem Tempo von mehr als 120 Schlägen pro Minute (beats per minute, bpm) zu spielen. Der Welthit „Gangnam Style“ von 2012 hat das rasante Tempo von 132 bpm.