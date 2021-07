Nächste Pleite für US-Stars ++ Zoff mit Reporter

Team USA hat in der Vorbereitung auf das Olympische Basketball-Turnier in Tokio zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren. Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 83:91 gegen Australien. Seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben, war die Niederlage in Las Vegas erst die vierte in nun 58 Test-Partien.