Italiens Helden fahren mit dem Party-Bus durch Rom

„Ihr habt Geschichte geschrieben“

Draghi gratulierte dem Team zum Gewinn des EM-Titels sowie der Leistung der Auswahl. „Ihr habt Geschichte geschrieben. Ihr habt uns stolz gemacht und in der Feier vereint“, sagte der Politiker „Der Sport vereint die Menschen und lässt uns träumen. Ihr seid Vorbilder, auch für uns.“ Mattarella hatte noch davor in seiner Ansprache im Garten des Quirinalspalastes der Squadra Azzurra und Matteo Berrettini gratuliert, der am Sonntag das Finale des Grand-Slam-Tennisturniers in Wimbledon verloren hatte.