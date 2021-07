Linzer Schlosspark: Opernfeuerwerk bei Vollmond

Erhaben und feierlich

Erhaben und feierlich begann das Programm mit der Ouvertüre zu „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppè, besondere Gustostückerl waren später die Vorträge von Erica Eloff mit dem „Lied an den Mond“ von Antonín Dvořák und das Mozart-Duett „Vivat Bacchus, Bacchus lebe“ aus „Die Entführung aus dem Serail“, bei dem Matthäus Schmidlechner und Dominik Nekel ihr komödiantisches Talent zeigten. Ilona Revolskaya schickte am Ende die Besucher mit einem brillanten „Glitter and be gay“ von Leonard Bernstein in die Nacht