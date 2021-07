Fischer trainiert trotz Corona für Tokio

Gewichtheberin Sarah Fischer trainiert trotz ihrem am Montag abgegebenen positiven Corona-Test unverändert gezielt auf ihren Einsatz am 2. August bei den Olympischen Spielen hin. Die 20-Jährige hofft, am Montag bei einem weiteren Corona-Test ein negatives Ergebnis abzuliefern und dann beruhigt in Richtung Abflug am 23. Juli blicken zu können. Innerhalb von 96 Stunden vor der Abreise sind für jeden Akkreditierten grundsätzlich zwei negative PCR-Tests zu absolvieren.