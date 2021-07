Kurioser EM-Münzwurf: Jetzt spricht Chiellini!

„Das war keine Taktik“

Ob Chiellini seinen Gegner beeinflussen wollte? „Das war keine Taktik“, betont der Italiener vor dem Endspiel gegen England. „Lachen, Scherze machen, Gegner umarmen, das ist etwas, was ich immer getan habe!“ Und der 36-Jährige ergänzt: „Ich genieße hier jeden Moment noch mehr als vorher. In all den Jahren habe ich große Wertschätzung auf dem Platz gegeben und zurückbekommen“.