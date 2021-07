Eisenbahner-Sohn am Zenit: Traum wird Wirklichkeit

Wie es begann: „Landtagsabgeordneter Günther Steinkellner und der Linzer Verkehrsstadtrat Horst Six kritisieren die Stagnation bei vierter Donaubrücke und Stadtbahn“, lautete eine Pressemeldung im Jahr 1993: Da war Eisenbahner-Sohn Steinkellner flotte 31 Jahre alt. Nun ist er 59 und im 6. Jahr als Landesrat endlich am verkehrspolitischen Zenit angelangt: Sein „Herzensprojekt“ seit fast 30 Jahren, die Verlängerung der Mühlkreisbahn von der Pendler-Sackgasse in Urfahr bis zum Linzer Hauptbahnhof (und damit eigentlich bis Paris) wird Wirklichkeit. In der letzten Landtagssitzung dieser Periode (am 26. September wird gewählt) hat der OÖ Landtag einstimmig die Beschlüsse für die Planung des ersten großen Teilabschnitts der S6 (verlängerte Mühlkreisbahn) und S7 (vom Hauptbahnhof zur JKU und weiter ins Mühlviertel) gefasst.