Tritte und Beleidigung: McGregor rastet völlig aus

Vor fast 1000 Fans beleidigte McGregor seinen Gegner Poirier unter anderem als „Hund, der am Samstag durch das Octagon geführt und dann eingeschläfert wird“. In der Nacht auf Sonntag steigt in der der T-Mobile Arena in Las Vegas der bereits dritte Kampf der beiden Streithähne. Im Januar 2021 konnte Poirier einen Knockout-Sieg landen