9 Minuten Gameplay zum Killer-Shooter „Deathloop“

Der mittlerweile von Microsoft aufgekaufte Spiele-Publisher Bethesda hat im Zuge eines Streaming-Events von Sony neues Gameplay aus seinem kommenden Shooter „Deathloop“ präsentiert. In dem Neun-Minuten-Clip zeigen die Entwickler, wie sich der Shooter, in dem zwei verfeindete Auftragskiller in einer Zeitschleife gefangen sind, in der Praxis spielt und auf welche Levels und Waffen sich Baller-Begeisterte freuen dürfen. „Deathloop“ erscheint am 14. September für die PS5.