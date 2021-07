Die Schweiz kämpfte mit massivem Notruf-Chaos

In den vergangenen Stunden tobten heftige Unwetter in der Schweiz. Besonders betroffen: das Tessin (siehe Video weiter unten). Zu allem Überfluss fiel dann in der vergangenen Nacht in vielen Schweizer Kantonen der Notruf aus. Davon betroffen waren auch Appenzell Ausserhoden, Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau. Kurz vor neun Uhr konnte die Panne behoben werden.