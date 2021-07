„Ein Desaster - aber andere haben‘s nie erreicht“

Jose Mourinho wurde am Donnerstag bei der AS Roma offiziell vorgestellt. Der neue Cheftrainer erklärte bei der Pressekonferenz unter anderem, was er in seiner Karriere alles erreicht hat. Dass es jüngst mit Tottenham nicht nach Wunsch lief, kommentierte er wie folgt: „Für mich ist es ein Desaster - aber andere Trainer haben das nie erreicht.“