Häftling nach neun Jahren Flucht in Linz gefasst

Seit 2012 gesucht

Bei der Einvernahme und Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sich der Beschuldigte zurückliegend mit weiteren Namen identifizierte und in Polen mit einem aufrechten europäischen Haftbefehl gesucht wird. Bei dieser Befragung zeigte er sich geständig und gab an, bereits im Jahr 2012 aus einer polnischen Haftanstalt geflohen zu sein und sich seit 2019 in Österreich, unter Verwendung der Identität seines Bruders oder Freundes, aufhält. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.