Vespa-Fan fuhr frontal in entgegenkommendes Auto

Auf seiner heiß geliebten Vespa fuhr Andreas Sch. (44) aus Gurten am Donnerstag um 6 Uhr früh in Mehrnbach frontal in ein entgegenkommendes Auto . der Familienvater, der für seine Leidenschaft für die italienischen Kult-Zweiräder bekannt war, erlag kurze Zeit nach der Einlieferung ins Spital seinen Verletzungen.