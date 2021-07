Mit Öffi-Jahreskarte zwei Wochen gratis fahren

Vom 26. Juli bis 8. August, bieten die städtischen Verkehrsunternehmen von Wien, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck eine spezielle Sommeraktion an: Jahreskartenbesitzer können zwei Wochen lang kostenlos mit den Öffis in den teilnehmenden Städten unterwegs sein. Das teilten die Wiener Linien am Mittwoch mit.