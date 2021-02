Heftige Proteste in Haiti gegen „Diktator“ Moise

Demonstranten blockierten Straßen, indem sie Autoreifen in Brand steckten. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. „Nieder mit der Diktatur“, riefen die Demonstranten in Port-au-Prince. „Trotz all der Entführungen und Massaker in armen Vierteln unterstützen ihn die USA weiter“, sagte die Demonstrantin Sheila Pelicier.