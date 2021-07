Causa Schweini: „ARD duldet keine Schleichwerbung“

Es war die Uhr, die Schweinsteiger bei der Übertragung des Viertelfinal-Spiels England - Ukraine (0:4) in Schwierigkeiten gebracht hatte. Der ARD-Experte hielt das Mikrofon demonstrativ in der linken Hand, wohl um seine Uhr zu präsentieren. In der Pause postete er auch noch ein - inzwischen gelöschtes - Foto von sich und der Uhr in Großaufnahme.