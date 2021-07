Lkw schiebt Traktor samt Anhänger in Straßengraben

Kurz vor 13 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger in Hohenems auf der L203 in Richtung Lustenau unterwegs. Just zu dem Zeitpunkt, als der Traktorlenker nach links in eine Wiese einbiegen wollte, wurde er von einem Betonmisch-Lkw überholt. Die Folge: Der tonnenschwere Lastkraftwagen krachte in den Traktor, brachte diesen zum Umstürzen und schob ihn in den Straßengraben.