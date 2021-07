Neugeborenes Katzenbaby in Wiese: „Rambo“ gerettet

„Zusätzlich mussten wir an dem Wochenende eine Fledermaus, einen durch eine Angel schwer verletzten Jungschwan, einen Falken, einen Igel, ein Entenküken sowie verletzte oder verwaiste Singvögel aufnehmen“, so Stadler. Und das sei eigentlich relativ wenig für ein Wochenende: Kürzlich waren es noch bis zu 20 Wildtiere und Katzenbabys täglich. „Wir sind halt leider eine der ganz wenigen Wildtierauffangstationen, und die Leute fahren oft über eine Stunde, um Tiere zu bringen“, so Stadler.