„Fake News“ zum Wolf erhitzen die Gemüter in Tirol

Der Wolf sorgt nach vielen gerissenen Schafen und teils bereits erfolgter Almabtriebe weiter für Aufregung. Nach der Bauern-Demo am Samstag in Innsbruck erzeugt ein in sozialen Netzwerken kursierendes Schreiben für Wirbel. Darin wird behauptet, der WWF hätte Wölfe in Tirol ausgesetzt. „Stimmt nicht“, sagen alle Stellen.