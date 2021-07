Kurz, aber heftig: Die nächste Gluthitze kommt

Julirekord wackelt

Höhepunkt der Mini-Hitzewelle wird am Donnerstag sein: Vom Mostviertel über das östliche Flachland bis ins Südburgenland sind sogar Spitzenwerte von bis zu 38 Grad in Sicht, in den übrigen Regionen der Osthälfte läuft der Schweiß bei 35 Grad. Doch auch 39 Grad könnten möglich sein, damit könnte der Julirekord wackeln. So wurde auf der Hohen Warte in Wien 1957 der Julirekord von 38,3 Grad aufgestellt, 39 Grad waren es am selben Tag in St. Pölten. Vor 14 Jahren wurde in Eisenstadt der noch immer gültige Julirekord von 38,7 Grad aufgestellt, so die Ubimet.