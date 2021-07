Strafantrag gegen Wahlkarten-Fälscher

In die Wahlkartenaffäre maßgeblich verwickelt sein soll ein Mitglied des Teams Mario Leiter (SPÖ), der bei der Wahl am 27. September 2020 in der Stichwahl gegen den Simon Tschann (ÖVP) unterlag. Wähler, die am Wahltag an die Urne wollten, erfuhren dort, dass sie zur Stimmabgabe nicht mehr berechtigt waren, weil sie bereits per Wahlkarte abgestimmt hätten. Die Betroffenen hatten aber gar nie eine Wahlkarte beantragt. Bei den Nachforschungen durch die Wahlbehörde und die Kriminalpolizei erwiesen sich Unterschriften auf zumindest vier Wahlkartenanträgen bzw. Vollmachten mutmaßlich als gefälscht.