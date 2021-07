„Arbeit soll so flexibel wie möglich sein“

„New Work in Progress“ sozusagen. Was bedeutet das für die Führungskräfte, die seit Beginn der Pandemie ohnehin sehr gefordert sind?

Nun, sie müssen sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, dass sich vieles im Wandel befindet. Das ist seit jeher Teil ihrer Aufgabe, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Insofern sollten sie das eine oder andere Bestehende hinterfragen, ohne gleich alles über den Haufen zu werfen. Passt es noch, wie wir arbeiten, wie wir uns organisieren? Wenn nicht: Was und wie können wir es ändern, sodass alle einen Nutzen davon haben? Es kann nie jedem recht gemacht werden, aber es braucht einen möglichst großen gemeinsamen und sinnstiftenden Nenner. Ansonsten kommt es voraussichtlich zum berühmten Boomerang-Effekt: Die Kernthese Bergmanns war, dass wir durch die Automatisierung bzw. nun eben durch die Digitalisierung Freiheiten bekommen, die wir nutzen können. So wird Arbeit sinnstiftend. Ein unreflektierter Einsatz von Technologien kann allerdings schnell zum Boomerang werden und alles kaputt machen. Das Prinzip „One-size-fits-all“ funktioniert einfach nicht. Schon gar nicht im Hinblick auf New Work, die ja vom Grundgedanken her sehr stark mit dem einzelnen Individuum und dessen Bedürfnissen verwoben ist. In diesem Zusammenhang wäre es sogar fatal, wenn ein Konzept für alle gelten würde.