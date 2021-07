Welcher Wunsch Arnie verwehrt blieb

Arnold Schwarzenegger ist auf einer Mission - und diesmal nicht mit viel Tschingbum, wie sonst in seinen millionenschweren Hollywood-Blockbustern. Gemeinsam mit seiner Mitstreiterin Monika Langthaler will der 73-jährige Steirer mit dem Öko-Kongress „Austrian World Summit“ die Welt ein bisserl besser, weil sauberer, machen. Darum ging es auch vor dem offiziellen Akt, als sich eine honorige Runde rund um den „Terminator“ in der Hofreitschule scharte.