Schwarzenegger übernahm Patenschaft für Lipizzaner

Am 21. Jänner wurde „Neapolitano Presciana“ im Lipizzaner-Gestüt in Piber geboren. Und nun darf sich das Hengst-Fohlen über einen sehr berühmten Paten freuen. Denn kurz vor seiner Rede anlässlich des Klima-Gipfels „Austrian World Summit“ in der Spanischen Hofreitschule in Wien, machte der Hollywoodstar und Ex-Gouverneur von Kalifornien noch einen Abstecher zu den berühmten weißen Hengsten des Pferdeballetts.