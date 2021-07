Lukas Weißhaidinger in Oslo auf Platz drei

Österreichs Leichtathletik-Ass Lukas Weißhaidinger hat beim Diskus-Auftakt in der Diamond League 2021 in Oslo den ganz starken dritten Platz belegt. „Das ist natürlich super, noch fehlte zwar etwas der Rhythmus. Aber mit dem Rang bin ich heute natürlich mehr als zufrieden!“, meinte Weißhaidinger. Nur zweimal war der Oberösterreicher in der Diamond League besser als in Oslo - und zwar mit zweiten Plätzen 2019 in Doha und Brüssel.