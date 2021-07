Schwarzmüller wirft in neuen Märkten die Angel aus

Ob Baubranche, Entsorgungsfirmen oder Logistiker: Die Schwarzmüller-Gruppe ist in puncto Kunden breit aufgestellt. „Mit unseren maßgeschneiderten Produkten bringen wir einfach einen Mehrwert“, sagt Roland Hartwig, der bei der Schwarzmüller-Gruppe Chef von 2150 Mitarbeitern ist, davon sind 700 in der Zentrale in Freinberg bei Schärding beschäftigt.