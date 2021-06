2000 infizierte Schottland-Fans bei EM unterwegs

Corona-Knalleffekt in Großbritannien: Wie Schottlands Gesundheitsbehörde am Mittwoch bekannt gegeben hat, haben beinahe 2000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen Veranstaltungen rund um die EM 2020 besucht! Viele Fans hätten sich an den Spielorten London und Glasgow in der Stadt getroffen oder waren ins Stadion gelangt.