Juni für Geschichtsbücher: Hitzewelle und Unwetter

„Die vergangenen zwei Wochen waren sehr warm, im Schnitt liegen wir 2,5 Grad über dem Mittel“, erklärt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Laut METEO-data wurden mit Ausnahme von vier Tagen an allen Tagen in Oberösterreich Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr gemessen. Am heißesten war es am 19. Juni mit 34 Grad in Linz und in Ranshofen. Österreichweit gesehen geht der Juni 2021 als der zweitsonnigste der Geschichte in die Rekordbücher ein.