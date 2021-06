Jamie Lynn Spears: „Ich bin nicht meine Familie“

„Immer meine große Schwester“

Doch nun, da Britney klargemacht habe, was sie will - nämlich aus ihrer Vormundschaft entlassen zu werden - stellt sich ihre jüngere Schwester klar auf ihre Seite: „Es ist mir egal, ob sie in den Regenwald fliehen will und eine Trillion Babys dort in die Welt setzt. Oder ob sie wieder ein Comeback gibt und die Welt dominiert, wie sie es schon so viele Male zuvor geschafft hat. Egal wie die Situation ist, ich habe dadurch weder Vor- noch Nachteile. Seit dem Tag meiner Geburt habe ich meine Schwester nur geliebt, verehrt und unterstützt. Sie war schon immer meine große Schwester, auch bevor dieser ganze Bullshit begonnen hat.“