Team Vorarlberg beim GP Lugano mit Top-Leistung

„Das war eine hammerstarke Aktion was alle Jungs heute hier gezaubert haben. Als eine der wenigen Continental Teams konnten wir heute richtige Akzente setzen und auch den großen Teams Paroli bieten. Wildauer hat gezeigt was in ihm steckt, wenn alles passt. Darauf gilt es nun aufzubauen schon bei der nächsten top besetzten Rundfahrt in Rumänien an der Sibiu Tour!“, sagt Werner Salmen, Sportlicher Leiter Team Vorarlberg.