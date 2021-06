De Boer: „Waren bis zur Roten das bessere Team!“

Frank de Boer (Niederlande-Teamchef): „Tschechien war ein schwieriger Gegner, aber ich denke, dass wir bis zur Roten Karte das bessere Team waren. Wir haben das Spiel dominiert. Denzel (Anm.: Dumfries) und Patrick (Anm.: Van Aanholt) haben einige Male die letzte Linie erreicht, aber in jedem Fall hätte der letzte Pass besser kommen können. Spiele wie diese drehen sich bei dem ein oder anderen Moment. Wir hatten einen, bei der Chance von Donyell (Anm.: Malen) und ein paar Sekunden später waren wir nur noch zu zehnt auf dem Platz. Und das Schlechteste, was dir gegen ein Team wie Tschechien passieren kann, ist, in Rückstand zu geraten. Dann können sie genauso spielen, wie sie das wollen.“