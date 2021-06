Deutsche verhöhnen Niederlande nach dem EM-Aus

Denn das Blatt schreibt weiter: „Nach der 2:0-Sensation treffen die Tschechen am Samstag auf die Dänen! Und wären im Halbfinale ein möglicher Gegner der DFB-Elf.“ Dabei haben die Jogi-Jungs noch nicht mal das Viertelfinale erreicht. Am Dienstag wartet in London mit England nicht gerade eine einfache Aufgabe. Zumal man selbst nur knapp die K.o.-Runde erreicht hat