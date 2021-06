Vulkan Ätna spuckt erneut Lava und Asche

Der Ätna auf Sizilien gilt derzeit als aktivster Vulkan der Welt, nach stärkeren Ausbrüchen in den letzten Tagen „brodelt“ es nun erneut. Am Sonntagvormittag flossen bei mehreren Ausbrüchen Glutströme aus dem Südostkrater talwärts, eine Aschewolke stieg mehrere Kilometer in die Höhe.