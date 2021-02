Ätna spuckte Lava Hunderte Meter in den Himmel

Es ist der sechste Ausbruch in acht Tagen, der Ätna auf Sizilien kommt nicht zur Ruhe. In der Nacht auf Donnerstag ist der Vulkan nun erneut spektakulär ausgebrochen. Lava-Fontänen schossen bis zu 500 Meter hoch in den Nachthimmel, eine dicke Asche- und Rauchwolke stieg mehrere Kilometer in die Luft.