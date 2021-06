Festnahme bei Kurden-Demo in Wien-Favoriten

Während einer pro-kurdischen Kundgebung des Bündnisses Antifaschistische Solidarität ist es am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten zu mindestens einer Festnahme gekommen. Obwohl die Lage mehr als angespannt war, blieben gewalttätige Auseinandersetzungen mit Sympathisanten der rechtsradikalen „Grauen Wölfe“ jedoch aus. Mehrere Hundert Menschen nahmen an der Kundgebung teil.