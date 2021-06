Mit Kärntner Fahne beim EM Spiel in London

„Good luck to Austria tonight, i´ll be in the stadium with the Carinthia flag“, postet Dieter Pospischil (28) auf Facebook und wartet auf den Einlass ins Wembley-Stadion in London. Dieters Mutter lebt in Bristol und stammt aus Ruden in Kärnten. Um 21 Uhr geht das Achtelfinal-Spiel Österreich gegen Italien los. Er und sein Freund James drücken gemeinsam Österreich die Daumen und werden dazu die Kärnten-Fahne schwingen.