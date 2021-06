Hagel zerstörte im Mühlviertel 1000 Dächer

1200 Feuerwehrleute aus ganz Oberösterreich sind am Samstag und Sonntag jeweils in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Grieskirchen im Einsatz. „Schwer beschädigte Häuser müssen notdürftig abgedeckt werden, bevor der nächste Regen kommt“, sagte Reinhard Glanzegg vom Landesfeuerwehrkommando OÖ. 65 Feuerwehren aus allen Teilen Oberösterreichs fuhren um 7.30 Uhr früh in die Gemeinden Walding, Reichenau, Hellmonsödt, Gramastetten sowie Tollet und Michaelnbach im Bezirk Grieskirchen.