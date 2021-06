Das Proust-Phänomen, mit dem Parfümeure „tricksen“

Kennen Sie diese Momente, in denen Sie ein Geruch in eine andere Zeit zurückversetzt? Plötzlich kitzelt es Sie an der Nase, und eine Erinnerung aus der Kindheit bahnt sich den Weg in Ihr Bewusstsein, eine verflossene Liebe scheint wieder präsent zu sein, ein Moment aus dem Urlaub wirkt wie aufgefrischt.