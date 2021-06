Barcelona bei Messi-Verlängerung unter Druck

Offenbar ist auch im Gespräch, dass Messi nach der Katar-WM 2022 in die US-amerikanische Major League Soccer wechselt. Inter Miami, der Club von Ex-Fußballstar David Beckham, soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Der Stürmerstar befindet sich derzeit mit Argentiniens Nationalmannschaft bei der Copa America in Brasilien.