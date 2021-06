Geschwächtes Storchenküken wieder in seinem Nest

Diese Geschichte in Feldkirchen nahm ein glückliches Ende: Freitagnachmittag zeigte ein besorgter Bewohner einen verunfallten Storch bei der Polizei an - rasch stellte sich heraus, dass das Jungtier aus seinem Nest gestürzt war. Drei weitere Storchenküken befanden sich noch im Nest, welches auf einem Einfamilienhaus gebaut worden war. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Polizisten ein Elterntier, das geschockt auf den Kamin starrte.