Österreich - Italien im Wembley: Spiel des Lebens

Alle wollen Premiere

Ein Sieg heute wäre der erste gegen Italien im Rahmen einer WM oder EM, klappte bisher weder in der Qualifikation noch bei einer Endrunde (siehe Stopplicht). Nur 1912, bei der Trostrunde des Olympischen Fußballturniers, gab es einen Erfolg gegen die „Squadra Azzurra“ - 5:1.Probiert es, traut euch!Ein ganzes Land drückt die Daumen, ein ganzes Land träumt von der großen Sensation. Und wenn wir schon beim Träumen sind: Im Viertelfinale würde in München der Sieger der Partie Belgien gegen Portugal warten. Der amtierende Europameister mit Cristiano Ronaldo oder die Belgier mit ihren Stars wie de Bruyne und Lukaku - das wäre dann der nächste absolute Hammer. „Wir wollen unbedingt nach München“, so Teamchef Franco Foda!