Stadtchef Luger will nur für Geimpfte offene Clubs

Manche lernen’s nie! Während sich der Großteil der Club-Besitzer an die derzeit geltenden Regeln hält und auf die heiß ersehnten Öffnungsschritte am 1. Juli wartet, gibt es immer wieder „schwarze Schafe“, die ungeniert wilde Partys mit Liveacts veranstalten - etwa in Kleinmünchen. SP-Stadtchef Luger tobt!