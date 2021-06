Samariterbund als „Taxi“ für Ischler SPÖ-Politiker

Eigentlich ist der Arbeiter-Samariterbund für seine Rettungshunde, die Wasserrettung, Sanitäts- und Notarztdienste sowie vor allem für seine Rettungs- und Krankentransporte bekannt. Künftig – zumindest in Bad Ischl – eventuell aber auch als „Heimbringer-Service“ für Sozialdemokraten, die, beim Stärken des Gemeinschaftsgefühls mit ihren Genossen, das eine oder andere Glaserl über den Durst getrunken haben. So jedenfalls bietet es die städtische SPÖ in ihrer Einladung zur Mitgliederversammlung am 9. Juli, die der „Krone“ vorliegt, ihren Parteimitgliedern an.