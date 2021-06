Schweizer Fußballer sind Flug-Europameister

Nach dem Sieg gegen die Türken, der den Schweizern das Weiterkommen sicherte, flogen sie erneut nach Rom in ihr Basis-Camp. Teamchef Petkovic gegenüber dem „Blick“: „Es ist sicher nicht optimal, dass wir so viel reisen mussten. Wir wechselten viermal die Zeitzonen. Wir mussten so oft unseren Bio-Rhythmus umstellen. Ein Kompliment, dass bei uns deswegen niemand lamentiert hat.“