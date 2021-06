Der „Kanarische Hulk“ hat es schon wieder getan

In 19 Min. und 58 Sek. „flog“ der „Kanarische Hulk“ Mathias Nothegger am Mittwoch den Pfänder hoch. Damit holte sich der 42-jährige Bergspezialist erneut den Titel beim Rennen am Bregenzer Hausberg. Der Fabel-Rekord aus dem Vorjahr fiel allerdings nicht und die Konkurrenz war nicht mehr so weit entfernt.