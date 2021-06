EM: Deutschland „weiter, aber keiner weiß, warum“

Jetzt kommt „absolutes Highlight“

Im Achtelfinale gibt es nun einen richtigen Leckerbissen! Am Dienstag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht es für die DFB-Elf im Londoner Wembley Stadion gegen England. „Ich glaube, das ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man in Wembley gegen England spielen kann. Wir werden anders auftreten als heute, so viel kann man versprechen“, so Löw.