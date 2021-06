„Zehenbrecher“-Affäre um Paolina: „Sache erledigt“

Die Geschichte ging um die Welt: Um ein Selfie zu schießen, setzte sich der Tourist im August auf das Originalmodell in Gips der Marmorstatue der Paolina Bonaparte (die echte steht in Rom) und brach ihr dabei zwei Zehen ab. Danach verließ der Mann das Museum, ohne den Schaden zu melden, was wilde Empörung in Italien auslöste.